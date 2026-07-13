Александр Живайкин подал документы на выдвижение в Госдуму

Депутат Самарской Губернской Думы, координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ. Заявление и полный пакет бумаг были переданы кандидатом в избирательную комиссию Самарской области лично.

Документы у парламентария принял заместитель председателя облизбиркома Алексей Солдатов. Он отметил, что старт кампании всегда ответственный момент для каждого кандидата, независимо от уровня выборов.

«Наступающий период важен для всех участников процесса — от федеральных до местных кампаний. Главное — строго соблюдать правовые нормы и работать исключительно в правовом поле. Это гарантия легитимности и доверия граждан к выборам», — подчеркнул он.

В Самарской Губернской Думе Живайкин работал в Кинельском избирательном округе N24, в нижней палате парламента он намерен представлять интересы 163-его округа.

«Готов пройти все этапы кампании и вести открытую, честную борьбу за право представлять жителей региона на федеральном уровне. В Самарской Губернской Думе я занимался конкретными задачами: встречался с людьми, помогал территориям, участвовал в разработке региональных законов. В Госдуме каждое решение влияет на жизнь миллионов людей по всей стране. Это новый уровень ответственности. Идти в Госдуму впервые — значит работать для Самарской области и всей России, с ещё большей самоотдачей и принципиальностью.

Отдельно хочу сказать слова признательности руководству Партии за доверие и поддержку — это серьёзный аванс, который намерен оправдать делами», - поделился Александр Живайкин.

Напомним, выборы в Государственную Думу IX созыва пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. В Самарской области жителям определиться, кто будет представлять их интересы в региональном парламенте.