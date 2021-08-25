Александр Карелин высоко оценил работу Федерации спортивной борьбы Самарской области

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Участники самарского турнира «Новая высота» имеют все шансы попасть с борную России.

Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, двенадцатикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион мира, сенатор стал почетным гостем II Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта, который прошел в Самаре

«Президент областной федерации Александр Живайкин ведет очень правильную работу. Он объединил всех тренеров и молодых, и маститых. Он создает условия для того, что ребята приходили заниматься борьбой. Федерация находится на хорошем счету и в Министерстве спорта Самарской области и непосредственно у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Губернатор видит, что на эту структуру можно опираться. Организовать турнир для юношей – это очень правильное решение. Соревнования – важная часть любого вида спорта, тем более для молодых. Им важно показать себя, заявить и себе. У участников турнира есть реальный шанс попасть в сборную команду России. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!», - подчеркнул Александр Карелин.

По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1,2 и 3 места, присваивается спортивное звание «Кандидат в мастера спорта России» при условии выполнения требований и норм Единой Всероссийской спортивной классификации.



