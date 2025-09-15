Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»

15 сентября 2025 18:30
87
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.

В Самарской области подвели итоги выборной кампании 2025 года: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.

Заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор Александр Фетисов подвел итоги единого дня голосования – 2025 на пресс-конференции в региональном исполкоме Партии.

Ключевым результатом стало уверенное подтверждение статуса «Единой России» как ведущей политической силы региона. Партия получила 2777 мандатов из 2992, замещённых в ходе кампании. В Думе городского округа Самара кандидаты от Партии завоевали 30 мандатов из 37, в думах малых городов – 95 из 114, а в муниципальных районах – 2652 из 2841.

«Безусловно, это, с одной стороны, признание «Единой России» в качестве ведущей силы, а с другой – кредит доверия, который наши граждане дают кандидатам, наделяя их полномочиями путем голосования», – подчеркнул Александр Фетисов.

Особое внимание он уделил роли муниципального депутата: «Это особый депутат, он работает от жителей на расстоянии «вытянутой руки». Поэтому требования к нему предъявляются жесткие. Важна и принадлежность к политической партии, и сам кандидат – его активность, работа во дворах, с организациями, ветеранскими и молодежными объединениями».

Явка на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 39,09%, что в два раза превысило показатели 2020 года. За депутатов городской думы Самары восьмого созыва, впервые за последние 10 лет избиравшихся прямым голосованием в 37 одномандатных округах, проголосовало 19,66% избирателей.

Фетисов охарактеризовал кампанию как относительно спокойную, но отметил высокую конкуренцию на отдельных территориях. Все процессы, по его словам, проходили в цивилизованном правовом поле.

Отдельно был отмечен успешный эксперимент с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) в Кинеле. В следующем избирательном цикле 2026 года ДЭГ будет активно применяться на территории всего региона, как и иные цифровые технологии.

Напомним, что в 2020 году «Единая Россия» также продемонстрировала уверенные результаты на выборах в органы местного самоуправления, заложив основу для текущего успеха. Предыдущий созыв Самарской городской Думы также насчитывал 30 депутатов от Партии, и сохранение этой планки подтверждает стабильность политического курса. Ранее в рамках кампании «Единая Россия» сделала ставку на обновление кадрового состава и поддержку новых лиц, что нашло отражение в результатах голосования. Среди новых лиц партии - участники и ветераны СВО, медики, педагоги, волонтёры гуманитарной миссии «Единой России», социальные работники, представители бизнес-сообщества региона, активисты «Молодой Гвардии», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Весь список