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Активисты «Молодой Гвардии» со всех регионов ПФО проводили гуманитарный конвой в новые регионы

25 июля 2024 10:05
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Активисты «Молодой Гвардии» со всех регионов ПФО проводили гуманитарный конвой в новые регионы
Активисты МГЕР и волонтёры «Единой России» - участники молодёжного форума «IВолга» отправили гуманитарный груз на Донбасс.
 

Автомобили отправились на передовую, а 1000 школьных рюкзаков в рамках акции «Собери ребёнка в школу» - детям Донбасса из многодетных и малообеспеченных семей, из семей, чьи родители сейчас на СВО.

Этот груз сформировали и отправили активисты «Молодой гвардии» и волонтёры «Единой России», представляющие в Самаре  делегации региональных отделений со всего Приволжского федерального округа. Ребята приехали для участия в молодёжном форуме, который проводится на гостеприимной самарской земле в 13 раз.

Встретится с молодыми активистами  и участниками форума «IВолга» приехали председатель ВОО «Молодая Гвардия Единой России», член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Антон Демидов и  федеральный координатор МГЕР по ПФО. Андрей Шакулов. Они приглашены в качестве гостей и  экспертов на форум.

Молодогвардейцы встретились в посёлке Курумоч  у памятной стелы «Павшим воинам в 1941-1945гг.», на которой начертано: «Люди! Покуда сердца стучатся - помните, какой ценою завоёвано счастье, помните!». Мемориал установлен  в поселковом сквере Победы в 1980 году, к 35-летию победы над фашизмом.

«Это очень символично: ребёнок и солдат, который его защищает», -  уверены самарские молодогвардейцы. Именно отсюда было решено отправить гуманитарный конвой - для солдат, и для детей.

«Из Самарской области мы передаём три машины «Нива» нашим бойцам  на передовую и 1000 рюкзаков в рамках акции «Собери ребёнка в школу», которые поедут на Донбасс. В рюкзаках - пеналы, тетради. ручки, все самое необходимое для школы. Часть груза будет отправлена в город Снежное, которые курирует Самарская область», -  рассказал  председатель МГЕР Антон Демидов.

Доставили автомобили ВАЗ 2121  из Автограда тольяттинские волонтёры. Руководитель МГЕР г.о. Тольятти Александр Платицын отметил: «Сегодня вместе с активистами «Молодой Гвардии» мы передаём отечественные автомобили Нивы, которые обладают  малозаметностью, электромагнитной совместимостью. Они будут переданы в зону специальной военной операции для наших бойцов, где они будут работать на нашу победу!».

Сразу после отправки груза ребята возложили цветы к памятной стеле Павшим бойцам, затем отправились на Фестивальную поляну.

Напомним, что Молодежный форум "iВолга" проходит  в Самарской области с 24 июля по 1 августа и собрал на Мастрюковской поляне в Самарской области более 2 тысяч  участников со всей России. Их ждёт насыщенная культурная, деловая и образовательная программа.

Теги: Единая Россия

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