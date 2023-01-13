Активисты из Отрадного принимают участие в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Хоровод у новогодней ёлки, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, весёлые конкурсы, зажигательные танцы, стихи и песни - и все это во дворе дома № 41 по улице Ленинградской в городе Отрадном.

Провести праздник, создать праздничную атмосферу и настоящее чувство праздника, порадовать мальчишек и девчонок, а также их родителей в преддверии Нового года решили активисты совета общественности микрорайона №17 - Галина Пирожкова и Владимир Муратов.

Галина Владимировна - не только любящая мама и бабушка, руководитель вокального ансамбля «Радуга», но и старшая по дому. Ни одна проблема жильцов не остаётся без её внимания. В своём дворе она устраивает спортивные соревнования, субботники и праздники, привлекает всех соседей и жильцов к благоустройству территории.

Вот и в этот раз под её чутким и творческим руководством старшее поколение с удовольствием присоединилось к новогоднему караоке, пели старые добрые песни про зиму и волшебный праздник.

«Праздник во дворе принёс много положительных эмоций и впечатлений детям и взрослым. Такие мероприятия способствуют объединению людей, соседей, вовлечению молодёжи в жизнь микрорайона и подталкивает на совместные планы и проекты по улучшению микрорайона, благоустройству территории и проведению, в дальнейшем, совместных праздников и мероприятий», - отметил председателем совета общественности микрорайона № 17, депутат Думы городского округа Отрадный Самарской области, единоросс Владимир Муратов.

Активисты из Отрадного одними из первых подали заявку на конкурс «Лучший зимний двор России», и у них есть все шансы на победу.

Напомним, что с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года «Единая Россия» проводит конкурс лучших практик благоустройства городской среды. Конкурс проходит по следующим номинациям: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора».

Подать заявку с эссе и фотографиями можно на сайте https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки. До 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей.