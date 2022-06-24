127 детей из ДНР проведут 3 недели каникул в Самарской области

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Сегодня утром на поезде прибыли из города Снежное 127 юных жителей Донбасса для отдыха и оздоровления в санатории "Колос". Здесь ребята проведут три недели. Гостей региона ждет большая и насыщенная культурно-развлекательная программа с экскурсиями по Самарскому краю.

Встретили юных жителей Донбасса заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева и волонтеры партийного центра «Единой России».

«Многие из детей впервые покинули территорию ДНР, постараемся не оставить их без внимания и заботы в эти три недели отдыха. Надеемся, что наши юные гости увезут с собой яркие впечатления, приятные воспоминания, которые останутся в их памяти надолго», - уверен волонтер партийного центра Сергей Спирин.

Напомним, что в мае этого года глава региона, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение, по которому самарский региона помогает городу на Донбассе в восстановлении инфраструктуры, народного хозяйства и оказывает содействие в развитии социальной сферы.