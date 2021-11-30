1 декабря исполняется 20 лет партии «Единая Россия»

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Это знаковый юбилей и для партии, и для всей нашей страны.

Двадцать лет назад, 1 декабря 2001 года была создана партия "Единая Россия". На следующих выборах в Госдуму (2003 год) она получила поддержку 37,5% избирателей, значительно опередив конкурентов. Год за годом она подтверждала свой статус "партии власти", чему свидетельство лидирующие и растущие показатели на выборах. А первым, самым заметным для жителей страны шагом стали инициированные партией приоритетные национальные проекты. Новые школы и детские сады, новые больницы, спортивные комплексы, выплаты и жилье — все это стало продолжением тех идей, которые были озвучены еще 20 лет назад.

За эти годы сложилась добрая традиция отмечать день рождения «Единой России» делами: проведением приемов по самым насущным проблемам граждан и решением этих проблем, оказанием помощи всем, кто в ней особенно нуждается, проведением консультаций по правовым и социальным вопросам.

«Единая Россия» доказала свою способность оперативно реагировать и на возникающие вызовы. С началом пандемии члены и сторонники «Единой России» стали одними из самых активных волонтеров.

Коллектив НИА Самара присоединяется к поздравлениям, звучащим в адрес "Единой России"!