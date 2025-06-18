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«Значимое событие для отечественного автопрома» - губернатор Федорищев о премьере нового кроссовера АВТОВАЗа

18 июня 2025 17:12
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На площадке Петербургского международного экономического форума был представлен новый автомобиль АВТОВАЗа – кроссовер LADA AZIMUT, созданный на собственной российской платформе Vesta.

В среду, 18 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума был представлен новый автомобиль АВТОВАЗа – кроссовер LADA AZIMUT, созданный на собственной российской платформе Vesta.

В презентации принял участие губернатор Вячеслав Федорищев. «Это значимое событие для Самарской области и всего отечественного автопрома, наглядное подтверждение того, что АВТОВАЗ даже в условиях жесточайших внешних санкций способен воплощать в жизнь амбициозные планы», —  отметил он.

Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования и доводки всей конструкции. Для данной модели было создано порядка тысячи компонентов, включая оригинальные кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. Автомобиль соответствует современным требованиям качества и комфорта.

Имя AZIMUT было выбрано на основе открытого конкурса среди почти 50-тысячной команды сотрудников АВТОВАЗа, оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями.

 Серийное производство автомобиля запланировано на 2026 год, когда эта модель станет флагманом LADA.

Губернатор поблагодарил коллектив завода за вклад в развитие отечественного машиностроения. «АВТОВАЗ остается одним из ключевых предприятий для экономики Самарской области, которое успешно работает, следуя заданному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным курсу ускоренного импортозамещения. На данный момент предприятие вместе с поставщиками автокомпонентов уже локализовало или заместило большую часть деталей и узлов, которые ранее поставлялись иностранными производителями,- отметил он. — Те решения, которые заложены в LADA AZIMUT, самое главное, удобство, комфорт и безопасность – по-настоящему для нашего отечественного автопрома следующий шаг развития. Мы видим его результат».

На предприятии работают более 37 тысяч жителей региона, с деятельностью завода связано около 400 областных предприятий. Вячеслав Федорищев заверил, что вопросы поддержки автогиганта всегда будут оставаться приоритетной задачей для Правительства региона.

«LADA AZIMUT – первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке, — отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов. — Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства. Спасибо многотысячному коллективу АВТОВАЗа за очередной трудовой подвиг! Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и личный контроль трансформации автомобильной отрасли страны, а также Правительству России, отраслевому Министерству промышленности и торговли, ФРП и другим институтам развития за помощь в создании LADA AZIMUT».

Дизайн нового кроссовера отличается сбалансированными пропорциями и функциональностью. Возможность передвижения по дорогам любого качества заложена в конструкции: проходимость обеспечивают короткие свесы кузова и дорожный просвет в 208 мм. Автомобиль оснащается такими опциями, как панорамная крыша с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения в зависимости от покрытия. Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и др.

На LADA AZIMUT впервые установлена новая программная платформа для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера, развивающего собственную экосистему продуктов для автолюбителей, и других отечественных компаний-партнеров банка.

Стартовая линейка силовых агрегатов LADA AZIMUT представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

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