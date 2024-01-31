Зимний Грушинский фестиваль - праздник авторской песни, который ежегодно проходит в Самарской области в феврале и традиционно собирает друзей фестиваля в крупнейших концертных залах города Самары.
В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.
Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля 2024 года и пройдёт в рамках Марафона авторской песни России 2023-2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба. Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского Окружного дома офицеров, в котором Зимний Грушинский фестиваль проводился множество раз.
ГОСТЯМИ Зимнего Грушинского фестиваля 2024 станут:
Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Грушинское трио - Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов, Александра Панюшкина, дуэт «Близкие люди», детско-юношеские коллективы г. Самары.
РАСПИСАНИЕ главных концертов Зимнего Грушинского в «ОДО»:
10 февраля
16:00 (концерт в двух отделениях)
- Детско-юношеский проект Грушинского фестиваля «Рука в руке»
- «Там у огня ожидают, представьте, меня…» 90-летию Юрия Визбора посвящается
19:30
Гала-концерт «Сверим наши песни»