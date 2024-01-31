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Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля

31 января 2024 18:27
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В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.

Зимний Грушинский фестиваль - праздник авторской песни, который ежегодно проходит в Самарской области в феврале и традиционно собирает друзей фестиваля в крупнейших концертных залах города Самары.

В 2024 году Зимний Грушинский проходитпо итогам празднования знакового события - юбилейного 50-го летнего Грушинского фестиваля.

Зимний Грушинский фестиваль состоится 10 февраля 2024 года и пройдёт в рамках Марафона авторской песни России 2023-2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.  Основной площадкой станет гостеприимный зал самарского Окружного дома офицеров, в котором Зимний Грушинский фестиваль проводился множество раз.

ГОСТЯМИ Зимнего Грушинского фестиваля 2024 станут:

Вадим Мищук, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, Грушинское трио - Анатолий Головин, Ольга Ермолаева и Александр Исаев, Юлия Зиганшина, Марина Дмитриева, Ирина и Андрей Колесниковы, Юрий Карпов, Александра Панюшкина, дуэт «Близкие люди», детско-юношеские коллективы г. Самары.

РАСПИСАНИЕ главных концертов Зимнего Грушинского в «ОДО»:

10 февраля

16:00 (концерт в двух отделениях)

- Детско-юношеский проект Грушинского фестиваля «Рука в руке»

- «Там у огня ожидают, представьте, меня…» 90-летию Юрия Визбора посвящается

19:30

Гала-концерт «Сверим наши песни»

 

Теги: Мероприятия Самара

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