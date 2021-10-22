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Жителям Самары разъяснили, где проходит вакцинация иностранцев

22 октября 2021 11:21
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Жителям Самары разъяснили, где проходит вакцинация иностранцев

Врио начальника отдела по работе с гражданами Российской Федерации УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Нина Михайловна Торунова разъясняет особенности получения государственных услуг в сфере миграционного законодательства.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе организована вакцинация иностранных граждан от COVID-19 на базе многофункциональных миграционных центров, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Кабельная, д. 13 «А» и г. Тольятти, Тупиковый проезд, д. 4 по будням с 9:00 до 16:00.

Кроме этого, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период преодоления последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» иностранные граждане и лица без гражданства вправе до 31.12.2021г. обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.

Информацию о порядке предоставления государственной услуги по оформлению патента можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (846) 250-04-46.»

Теги: Вакцинация

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