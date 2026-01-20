Жительнице Ставропольского района пришлось оснастить крышу бани снегоудерживающими элементами

Соседка жителя Ставропольского района построила на своем земельном участке баню. Однако строение расположилось близко к смежной границе. В результате в зимнее время весь снег скатывался на соседский участок и создавал угрозу порчи чужого имущества. Суд вынес решение об обязании женщины оснастить крышу снегоудерживающими элементами. В отделении судебных приставов Ставропольского района Самарской области возбудили соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должницы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых мер крыша бани была оборудована элементами снегозадерживающей системы.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.