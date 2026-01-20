Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Жительнице Ставропольского района пришлось оснастить крышу бани снегоудерживающими элементами

134
Жительнице Ставропольского района пришлось оснастить крышу бани снегоудерживающими элементами

Соседка жителя Ставропольского района построила на своем земельном участке баню. Однако строение расположилось близко к смежной границе. В результате в зимнее время весь снег скатывался на соседский участок и создавал угрозу порчи чужого имущества. Суд вынес решение об обязании женщины оснастить крышу снегоудерживающими элементами. В отделении судебных приставов Ставропольского района Самарской области возбудили соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должницы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.
В результате принятых мер крыша бани была оборудована элементами снегозадерживающей системы.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

