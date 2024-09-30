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Жители Самары стали чаще выбирать чипсы с грибами

30 сентября 2024 09:36
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Жители Самары стали чаще выбирать чипсы с грибами

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на чипсы среди самарцев. Выяснилось, что в зависимости от времени года у местных жителей меняются предпочтения. Например, зимой они чаще выбирают снеки со вкусом лосося, весной — с беконом, а летом — с грибами. 

В первом полугодии 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на чипсы в Самаре вырос в 1,3 раза. Самый популярный вкус — грибы. Их самарцы выбирают в 3,3 раза чаще, чем в 2023 году. На втором месте — с васаби (в 2,9 раза), на третьем — с барбекю и беконом (в 1,8 раза). В пятерку лидеров также вошли с сыром (в 1,5 раза) и луком (в 1,4 раза). Чипсы в средних (90 г) и маленьких (70 г) упаковках местные жители приобретают чаще, чем в больших. А спрос на них увеличился в 4,4 раза и в 2,6 раза соответственно относительно 2023 года. 

Помимо классических вариантов в 2024 году самарцы в 3,5 раза чаще стали заказывать низкокалорийные чипсы, чем в 2023 году. Самые популярные из них: фруктовые, овощные, нутовые и протеиновые. 

Среди видов у местных жителей лидируют классические и начос. Суммарно за первое полугодие этого года их купили в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. На втором и третьем месте по популярности в этой категории — рифленые и палочки. 

Теги: Опрос

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