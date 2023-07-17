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Жители Самары считают зарплатой мечты 134 000 рублей

17 июля 2023 14:08
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Жители Самары считают зарплатой мечты 134 000 рублей

Сервис по поиску работы и персонала Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько хотели бы получать россияне, проживающие в различных регионах страны. В исследовании приняли участие более 3200 респондентов старше 18 лет. 

По данным проведенного опроса, жители Самарской области хотели бы зарабатывать 134 000 рублей. О самой высокой зарплате мечтают жители Тюменской области — они хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. Жители Москвы и Московской области обозначили сумму в 193 тысячи рублей, а жители Башкортостана — 170 тысяч рублей. 

Идеальная зарплата, по мнению ростовчан, составляет 165 тысяч рублей, а по мнению жителей Краснодарского края — 155 тысяч рублей.  153 тысячи рублей в месяц хотели бы получать в Свердловской области. У жителей Северной столицы представления об идеальной зарплате чуть ниже — 152 тысячи рублей. 

Респонденты из Новосибирской области рассказали, что хотели бы зарабатывать 136 тысяч рублей. Жители Воронежской области назвали сумму в 133 тысячи рублей. 

Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) 221 000,00 ₽
Москва и МО  193 454,00 ₽
Республика Башкортостан 169 827,00 ₽
Ростовская область 165 432,00 ₽
Краснодарский край 154 758,00 ₽
Свердловская область 153 040,00 ₽
Санкт-Петербург и ЛО 151 556,00 ₽
Новосибирская область 136 296,00 ₽
Самарская область 133 965,00 ₽
Воронежская область 132 954,00 ₽
Теги: Опрос

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