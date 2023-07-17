Жители Самары считают зарплатой мечты 134 000 рублей

281

Сервис по поиску работы и персонала Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько хотели бы получать россияне, проживающие в различных регионах страны. В исследовании приняли участие более 3200 респондентов старше 18 лет.

По данным проведенного опроса, жители Самарской области хотели бы зарабатывать 134 000 рублей. О самой высокой зарплате мечтают жители Тюменской области — они хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. Жители Москвы и Московской области обозначили сумму в 193 тысячи рублей, а жители Башкортостана — 170 тысяч рублей.

Идеальная зарплата, по мнению ростовчан, составляет 165 тысяч рублей, а по мнению жителей Краснодарского края — 155 тысяч рублей. 153 тысячи рублей в месяц хотели бы получать в Свердловской области. У жителей Северной столицы представления об идеальной зарплате чуть ниже — 152 тысячи рублей.

Респонденты из Новосибирской области рассказали, что хотели бы зарабатывать 136 тысяч рублей. Жители Воронежской области назвали сумму в 133 тысячи рублей.