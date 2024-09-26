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Жители Самары испытывают стресс из-за трудностей совмещения работы и семейных обязанностей

26 сентября 2024 11:22
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Жители Самары испытывают стресс из-за трудностей совмещения работы и семейных обязанностей

63% родителей из Самары регулярно сталкиваются с повышенным уровнем стресса и тревогой, вызванными необходимостью совмещать работу и семейные обязанности, показал опрос, проведенный «АльфаСтрахование» среди жителей Самары. Для многих семей вопрос баланса между профессиональной деятельностью и заботой о детях становится серьезным испытанием.

Опрос показал, что 40% респондентов чувствуют вину за то, что не могут уделить своим детям достаточного внимания из-за высокой загруженности на работе. Примерно 58% родителей признались, что рабочие задачи занимают большую часть их времени, оставляя слишком мало возможностей для общения с семьей. Кроме того, 23% опрошенных сообщили, что вынуждены подрабатывать помимо основной работы, что еще больше снижает количество свободного времени.

Примерно 45% респондентов отметили, что постоянная занятость на работе приводит к эмоциональному выгоранию и усталости. Около 17% участников опроса признались, что в результате этого им пришлось сменить место работы, так как прежние условия не позволяли совмещать карьеру и семью.

Кроме того, 56% жителей Самары признались, что не могут выделить время на полноценный отдых. Еще 47% отметили нехватку времени на личные интересы, занятия спортом и саморазвитием, что негативно отражается на их эмоциональном и физическом состоянии. Более 38% родителей заявили, что даже в отпуске вынуждены продолжать работать, что мешает проводить время с семьей и отдыхать.

Для улучшения ситуации самарские родители видят решение в изменении корпоративной политики. Так, 52% опрошенных выступают за введение гибкого рабочего графика, который бы позволил эффективнее сочетать трудовые и семейные обязательства. Около 42% считают, что возможность работать удаленно помогла бы им находить больше времени для семьи. Также 30% респондентов поддерживают идею регулярных консультаций с психологом на рабочем месте, а 34% выступают за предоставление дополнительного выходного дня раз в месяц для родителей.

В дополнение к этому, 24% респондентов считают, что компаниям следует внедрять обязательные меры поддержки родителей в своей корпоративной политике для создания более комфортных условий для сотрудников с детьми.

Исследование проводилось онлайн, в нем приняли участие 1588 жителей России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Теги: Опрос

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