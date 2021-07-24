Жители Самары хотят видеть больше стрит-арта на улицах города

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Россияне считают, что современное искусство недоступно для всех в равной степени, показал опрос Ozon Ballon. Почти 50% опрошенных жителей Самары убеждены, что галереи и выставки доступны лишь тем, у кого хорошее материальное положение, а 35% уверены, что это привилегия жителей крупных городов. При этом больше 10% жителей признались, что они далеки от искусства, но лишь по той причине, что в им его не хватает в их городе.

Согласно результатам опроса, самарцы вошли в число тех, кто положительно относится к стрит-арту: 47% хотят, чтобы на улицах города появилось больше работ современных художников. Наиболее подходящим местом для размещения работ независимых художников 15% жителей Самары считают стены жилых домов, а 13% уверены, что искусством необходимо заменить наружную рекламу. Также в топ локаций для размещения стрит-арта попали: уличные билборды, территории деловых центров и даже муниципальные здания.



Каждый десятый участник опроса уверен, что современное искусство нужно экспонировать на территории торговых центров и магазинов. Например, в рамках арт-проекта Ozon Ballon за прошедший год молодые художники оформили свыше 60 центров выдачи заказов онлайн-магазина Ozon в 9 разных городах России.