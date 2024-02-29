Жители Самарской области смогут стать участниками 4-го сезона программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»

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10 февраля на Форуме национальных достижений: молодёжная политика, который проходит в рамках Международной выставки-форума “Россия”, о старте 4-го сезона программы вместе с ее участниками объявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева. Планируется, что в новом сезоне участниками программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» станут не менее 80 тыс. молодых людей – получат такую возможность и жители Самарской области.

Выбрать направление путешествия сможет каждый обладатель сертификата.

«Доля россиян, которые хотят отправиться в туристическую поездку по России, достигла максимума за последние 20 лет – это каждый шестой житель страны. В 4-м сезоне участниками программы “Больше, чем путешествие” станут не менее 80 тыс. молодых людей, а свыше 90% ребят, которые уже узнали о нашей стране много нового вместе с программой в прошлых сезонах, заявляют о желании расширять свой кругозор, знакомиться с интересными людьми и приобретать новые навыки. Для нас это лучшее подтверждение того, что проект развивается и приносит пользу подрастающему поколению, дает возможность проявить себя и сделать что-то полезное для посещаемого места и его жителей», – прокомментировала Ксения Разуваева.

Программа «Больше, чем путешествие» создавалась как система поощрения талантливой молодёжи. Глава государства Владимир Путин поддержал идею о ее развитии на Наблюдательном совете президентской платформы «Россия – страна возможностей» в марте 2021 года.

Участниками программы могут стать активисты, призеры и победители 234 всероссийских проектов от Движения Первых, президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание», АНО «Большая перемена» и др. Это школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

За три сезона программы «Больше, чем путешествие» в полезные поездки по стране отправились почти 1,9 тыс. молодых жителей Самарской области. Они не только увидели уникальные места нашей Родины, но и познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали собственные проекты, нашли наставников и новых друзей.

Саму же Самарскую область за прошлые сезоны по программе посетили более 1,4 тыс. человек. В регионе реализовывались разные по тематикам туры. Например, во время тура «Творческий калейдоскоп» молодые люди открыли для себя такие известные места, как Поволжская академия искусств им. Святителя Алексия, центр современной культуры «Голосова, 20» и культурный центр «Автоград». Помимо этих пространств, участники посетили творческую резиденцию «8 студий» и познакомились с местным креативным бизнесом.

Сегодня Самарская область принимает участие в проекте «Развитие пешеходного туризма», который реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие». Цель проекта – продвигать массовый пешеходный туризм среди детей и молодёжи, благоустраивать и развивать пешеходные тропы.

Жители Самарской области также активно участвуют в экскурсионной программе Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ. На сегодняшний день 9 экскурсоводов «Больше, чем путешествие» из Самарской области стали «проводниками смыслов» форума, количество гостей которого уже превысило 6 млн. На маршрутах, включающих стенды всех 89 регионов страны, они знакомили россиян с достижениями субъектов, их историческим и культурным наследием, рассказывали о возможностях развития и самореализации молодёжи на Родине и о передовых проектах и инициативах в науке, бизнесе и искусстве.

Кроме того, в Самарской области при поддержке «Больше, чем путешествие» создан проектный офис по развитию молодёжного туризма. В состав его рабочей группы входят руководители органов исполнительной власти в сферах молодёжной политики и туризма, представители общественных организаций, высших учебных заведений и турбизнеса.

Фото: pxhere.com