Жители Самарской области рассказали, каких выходных им не хватает

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила соискателей из Самарской области и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.
Однозначными лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 80% жителей Самарской области. Чаще всего эту даты выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам.
Какие из этих праздников/дат, на ваш взгляд, должны быть официальными выходными днями? Ответы соискателей из Самарской области
|
31 декабря
|
80%
|
Личные дни рождения (для сотрудников)
|
41%
|
День знаний (1 сентября)
|
40%
|
Профессиональные праздники (для представителей соответствующих сфер)
|
30%
|
День семьи, любви и верности (8 июля)
|
19%
|
День защиты детей (1 июня)
|
16%
|
День памяти и скорби (22 июня)
|
11%
|
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
|
9%
|
Старый Новый год (14 января)
|
9%
|
День государственного флага России (22 августа)
|
7%
|
День космонавтики (12 апреля)
|
7%
|
Любая пятница 13
|
4%
|
День героев Отечества (9 декабря)
|
3%
|
День святого Валентина (14 февраля)
|
3%
|
День памяти жертв политических репрессий (30 октября)
|
3%
|
День студента (25 января)
|
3%
|
День молодежи (27 июня)
|
1%
|
День трезвости в России (11 сентября)
|
1%
|
День крещения Руси (28 июля)
|
1%
|
Международный день музеев (18 мая)
|
1%
|
День местного самоуправления (21 апреля)
|
1%
Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом. Так, 41% жителей Самарской области полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников (эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей). 40% хотели бы освободиться от работы в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).
30% сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей.
19% хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности (8 июля). 16% уверены, что выходной нужен в День защиты детей (1 июня).
Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным Старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.
Добавим, что в целом традиция отмечать на работе профессиональные праздники всем коллективом есть в 30% компаний Самарской области, еще в 17% тоже празднуют, но лишь небольшой группой коллег. В 41% компаний такой традиции нет (чаще всего это сфера продаж и транспорта), остальные затруднились ответить.