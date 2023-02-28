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Жители Самарской области рассказали, каких выходных им не хватает

28 февраля 2023 11:17
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Жители Самарской области рассказали, каких выходных им не хватает

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила соискателей из Самарской области и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.

Однозначными лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 80% жителей Самарской области. Чаще всего эту даты выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам.

Какие из этих праздников/дат, на ваш взгляд, должны быть официальными выходными днями? Ответы соискателей из Самарской области

31 декабря

80%

Личные дни рождения (для сотрудников)

41%

День знаний (1 сентября)

40%

Профессиональные праздники (для представителей соответствующих сфер)

30%

День семьи, любви и верности (8 июля)

19%

День защиты детей (1 июня)

16%

День памяти и скорби (22 июня)

11%

День Конституции Российской Федерации (12 декабря)

9%

Старый Новый год (14 января)

9%

День государственного флага России (22 августа)

7%

День космонавтики (12 апреля)

7%

Любая пятница 13

4%

День героев Отечества (9 декабря)

3%

День святого Валентина (14 февраля)

3%

День памяти жертв политических репрессий (30 октября)

3%

День студента (25 января)

3%

День молодежи (27 июня)

1%

День трезвости в России (11 сентября)

1%

День крещения Руси (28 июля)

1%

Международный день музеев (18 мая)

1%

День местного самоуправления (21 апреля)

1%

 

Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом. Так, 41% жителей Самарской области полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников (эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей). 40% хотели бы освободиться от работы в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).

30% сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей.

19% хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности (8 июля). 16% уверены, что выходной нужен в День защиты детей (1 июня).

Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным Старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.

Добавим, что в целом традиция отмечать на работе профессиональные праздники всем коллективом есть в 30% компаний Самарской области, еще в 17% тоже празднуют, но лишь небольшой группой коллег. В 41% компаний такой традиции нет (чаще всего это сфера продаж и транспорта), остальные затруднились ответить.

Теги: Опрос

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