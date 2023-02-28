Жители Самарской области рассказали, каких выходных им не хватает

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила соискателей из Самарской области и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.

Однозначными лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 80% жителей Самарской области. Чаще всего эту даты выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам.

Какие из этих праздников/дат, на ваш взгляд, должны быть официальными выходными днями? Ответы соискателей из Самарской области

31 декабря 80% Личные дни рождения (для сотрудников) 41% День знаний (1 сентября) 40% Профессиональные праздники (для представителей соответствующих сфер) 30% День семьи, любви и верности (8 июля) 19% День защиты детей (1 июня) 16% День памяти и скорби (22 июня) 11% День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 9% Старый Новый год (14 января) 9% День государственного флага России (22 августа) 7% День космонавтики (12 апреля) 7% Любая пятница 13 4% День героев Отечества (9 декабря) 3% День святого Валентина (14 февраля) 3% День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 3% День студента (25 января) 3% День молодежи (27 июня) 1% День трезвости в России (11 сентября) 1% День крещения Руси (28 июля) 1% Международный день музеев (18 мая) 1% День местного самоуправления (21 апреля) 1%

Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом. Так, 41% жителей Самарской области полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников (эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей). 40% хотели бы освободиться от работы в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).

30% сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей.

19% хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности (8 июля). 16% уверены, что выходной нужен в День защиты детей (1 июня).

Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным Старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодежи.

Добавим, что в целом традиция отмечать на работе профессиональные праздники всем коллективом есть в 30% компаний Самарской области, еще в 17% тоже празднуют, но лишь небольшой группой коллег. В 41% компаний такой традиции нет (чаще всего это сфера продаж и транспорта), остальные затруднились ответить.