Жители Самарской области получили доступ к достоверной информации о социально-экономической ситуации в России

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На сайте жители России и все желающие могут получить последние новости о принятых российским правительством мерах, получить ответы на различные жизненные вопросы. Например, о работе банковских карт, о росте цен на продукты или о наличии лекарств в аптеках. Ресурс «Объясняем.рф» запущен по инициативе Правительства РФ.

«Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф», - рассказал Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф». И новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени».

Пользователи могут и задать волнующие их сейчас вопросы. Для этого можно использовать площадки портала в социальных сетях: Одноклассники или Вконтакте. Будут работать каналы информирования в Telegram и Viber.

Проект запущен АНО «Национальные приоритеты» при участии АНО «Диалог». «Диалог» фиксирует вопросы, поступающие от граждан в социальных сетях, обеспечивает их аналитику. Отвечают на запросы официальные органы власти, ответственные за ту или иную сферу жизни: транспорт, здравоохранение, образование, социальная защита, финансовые институты, работа интернет-сервисов.

«Создание отдельного портала для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф» очень значимо, - отмечает ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырев. - Когда вопросов, больше, чем ответов, важно иметь возможность получать достоверную, проверенную информацию из официальных источников. Формат «вопрос-ответ» является на сегодня самым востребованным вариантом взаимодействия с читательской аудиторией, он позволяет предоставлять конкретную информацию на наиболее часто задаваемые вопросы, а не давать набор фактов, в которых даже профессиональным аналитикам не легко быстро разобраться, либо которые слабо связаны с сутью вопроса».

Одна из задач портала Объясняем.рф - противодействие распространению фейковых новостей. Их авторы преследуют разные цели: запугать, обогатиться, наделать шума в соцсетях. Опровержение фейков - в рубрике «Стопфейк».

Видео здесь.