Жители Самарской области могут подать заявки на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

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В России продолжается регистрация на юбилейный пятый сезон Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Жители Самарской области, реализующие социальные, волонтёрские инициативы или корпоративные программы с общественной пользой, могут подать заявки до 23 июня 2025 году на сайте: премия.мывместе.рф.

Премия объединяет лидеров, готовых менять мир к лучшему. В этом году участников ждут новые номинации: «Устойчивое будущее» для экопроектов, «Поколение добра» для подростков 14–17 лет и спецноминация «Вместе сильнее», где оцениваются совместные инициативы НКО, бизнеса, СМИ и государства. Особый акцент сделан на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов, сохранение исторической памяти и помощь приграничным территориям.

Региональный клуб #МЫВМЕСТЕ в Самарской области объединяет участников премии, помогая развивать их проекты, создавая условия для обмена опытом и продвижения ценностей взаимопомощи, партнёрства и инклюзии.

«Клуб — это платформа для тех, кто работает на благо общества. Здесь участники налаживают контакты, получают консультации и поддержку при подаче заявок. Совместные проекты увеличивают шансы на успех и позитивное влияние на регион», — подчеркнула руководитель клуба #МЫВМЕСТЕ по Самарской области Анастасия Симдянова.

В 2024 году Самарская область направила на премию 284 заявки, из которых 23 проекта стали победителями регионального этапа, а 8 вошли в топ-1000 лучших инициатив страны. В юбилейном сезоне регион продолжает активно вовлекать молодежь в волонтерство, укрепляя культуру добровольчества.

Победители получат медиаподдержку, возможность участия в молодежных форумах (включая Петербургский международный экономический форум 2025), статус лекторов Российского общества «Знание» и доступ к образовательным программам.

Чтобы присоединиться, выберите категорию: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» или «Территория» и отправьте заявку до 23 июня.

Награждение победителей федерального этапа пройдёт в Москве со 2 по 5 декабря 2025 года. Не упустите шанс представить Самарскую область среди лидеров глобальных социальных изменений!

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ является Федеральное агентство по делам молодёжи, а организатором – Ассоциация волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф».

Фото: Международная Премия «#МЫВМЕСТЕ», Министерство молодёжной политики Самарской области