Жители Самарской области активно участвуют в переписи населения посредством портала Госуслуги

195

По состоянию на 25 октября во Всероссийской переписи населения приняло участие 21% населения Самарской области. Чуть больше половины из всех переписавшихся предпочли пройти перепись на портале «Госуслуги».

Несмотря на большое число участников, онлайн-перепись на Госуслугах проходит в штатном режиме. В первую неделю среднее количество переписавшихся по всей России составляло 1–1,5 млн человек в день. Сбоев не зафиксировано, а все вопросы оперативно решаются службой техподдержки при взаимодействии с Росстатом.

«Сейчас Росстат рассматривает возможность продлить перепись на портале Госуслуги до 14 ноября, чтобы больше людей смогли переписаться этим удобным способом» - сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Утвержденные сроки переписи на портале «Госуслуги» на текущий момент – с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Каждый, кто имеет стандартную или подтвержденную учетную, запись, может переписать себя и членов своего домохозяйства.

Главные приоритет проведения переписи населения - это соблюдение мер безопасности. Цифровые технологии защищают не только персональные (которые и не собираются), но и обезличенные данные — именно они передаются с планшетов и через портал «Госуслуги». Все данные зашифрованы и передаются по закрытым каналам.

В то же время в Самарской области совершают обход граждан 5716 переписчиков. Переписчики обеспечены планшетными компьютерами, а также опрашивают жителей на стационарных переписных участках. Также при проведении переписи населения соблюдаются все необходимые санитарные меры безопасности. Масочные режим, социальная дистанция – одни из важных факторов, обеспечивающих безопасность всех участников Всероссийской переписи населения.

Полный список адресов с указанием контактных телефонов и режима работы доступен по ссылке.

Работа переписчиков в период антиковидных ограничений

«Переписчики продолжают работать в обычном режиме. Их готовили трудиться в условиях пандемии» - подчеркивает Павел Смелов.

На данный момент Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава по адресам, где есть больные ковидом. По таким адресам переписчики будут оставлять листовки, как можно пройти перепись самостоятельно. Еженедельно все будут проходить ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора. Страховки переписчиков оформляются по плану банками Сбер и ВТБ. Перепись проводится вне квартир и домовладений, внутрь помещения переписчики не заходят.

Горячая линия Всероссийской переписи населения

Задать вопросы о переписи можно по номеру 8-800-707-20-20 с 9.00 до 21.00 по московскому времени. Если позвонить позже или раньше, звонок примет автоответчик, а оператор перезвонит позднее и ответит на вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Также по вопросам переписи работает региональная горячая линия по номеру 8(846)263-89-92 (в рабочие дни с 08.00 – 20.00, в выходные дни с 09.00 – 20.00).