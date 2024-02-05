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Жители Поволжья стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры

5 февраля 2024 10:27
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Жители Поволжья стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Поволжья и выяснила, как они оценивают свое положение на рынке труда в 2024 году, а также кто планирует сменить работу или даже профессию. Опрос проводился с в январе 2024 года среди 3 тыс. местных соискателей.

Сразу 25% опрошенных жителей из регионов ПФО считают, что в плане карьеры 2024 год будет для них позитивным. Это на 10% больше, чем в 2023. Еще 30% прогнозируют стабильное положение на рынке труда, и это самая высокая доля за последние три года (в 2023 году так ответили только 15%). У 45% ожидания на 2024 год скорее негативные. Для сравнения: в начале 2023 года позитивных настроений придерживались только 15% местных респондентов, а негативных – 50%.

Интересно, что позитивные прогнозы относительно своей карьеры в 2024 году чаще всего дают представители сфер «Управление персоналом, тренинги» (40%), «Высший и средний менеджмент» (37%) и «Производство, сервисное обслуживание» (33%). В стабильности своего положения наиболее уверены респонденты из розничной торговли и закупок (по 38%), а также работники транспортно-логистической сферы (37%). И наоборот, негативные настроения наиболее ощутимы в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (66%), «Безопасность» (57%), «Административный персонал» и «Медицина, фармацевтика» (по 54%).

Отметим, что 59% местных жителей заинтересованы в смене сферы деятельности в 2024 году, особенно это свойственно специалистам по закупкам (71% хотели бы освоить новую профессию), работникам розницы и безопасности (по 66%). Сменить работодателя и найти новую работу хотят также 76% местных жителей.

«Местное население настроено достаточно активно относительно построения карьеры в 2024 году. Более того отмечу, что процесс поиска работы в регионе последние 1-2 года действительно разительно отличается от ситуации в 2021-2022 году. Сейчас мы видим, насколько велик спрос на работников у местного бизнеса, а также как сильно упала конкуренция среди соискателей: рабочих мест примерно в 2-3 раза больше, чем кандидатов. В среднем на одно рабочее место в регионах ПФО сейчас претендуют около 3 человек, это в 1,5 раза меньше, чем, например в 2021 году. А спрос на работников в начале 2024 относительно 2021 вырос на 28% новых рабочих мест. Потому поиск работы сейчас – отличный вариант старта карьеры или её трансформации», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Чаще всего в качестве новой перспективной профессии соискатели рассматривают ИТ-специальности (24%). Интересно, что год назад ИТ-сфера также лидировала, однако тогда предпочтение ей отдавали чуть чаще – в 30% случаев. Еще 4% хотят начать карьеру в сфере искусства, 6% планируют перейти работать в производственную сферу, еще 4% - стать рабочими. Таким образом, местные жители стали чуть реже интересоваться ИТ-карьерой, но больше смотреть в сторону работы в сфере производства.

Кроме того, каждый десятый опрошенный (8%) рассчитывает на повышение в карьере и хочет перейти в категорию высшего или среднего менеджмента.

 

Теги: Опрос

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