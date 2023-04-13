Жители ПФО рассказали, какими пользуются отговорками, чтобы не выходить на работу

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Каждый шестой житель Приволжского федерального округа обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Среди самых популярных отговорок: болезнь (68%) и семейные обстоятельства (58%). Такие данные были получены в ходе совместного исследования онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и крупнейшей российской платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru среди 2852 россиян.

Причины пропуска работы. Половина опрошенных (51%) пропускают рабочие дни только по официальной причине: отпуск или больничный. 28% могут взять отгул для похода к врачу. Пятая часть респондентов могут прогулять работу из-за плохого самочувствия и по личным причинам.

Среди субъективных причин пропуска работы россиянами выделяются следующие: отсутствие настроения работать (59%), нехватка мотивации (44%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (36%) и нежелание браться за определенные задачи (25%).

Почти половина работодателей Приволжского федерального округа (46%) к пропускам на работе относится нейтрально, если они не слишком частые. А вот у каждого четвертого отгулы не приветствуются, их можно брать только в крайних случаях.

Какие эмоции испытывают россияне при пропуске работы по субъективной причине. В основном преобладают негативные эмоции. Опрошенные, пропуская работу, испытывают страх и тревогу (36%), стыд (35%) и неуверенность (29%). Но есть те, кто испытывает облегчение (36%), а также воодушевление и эмоциональный подъем (24%), когда им удается пропустить рабочий день.

Что интересно, больший негатив испытывает женская половина опрошенных россиян. Так, тревогу и страх наблюдают 50% женщин против 29% мужчин, а стыд — 44% против 27% соответственно. В то время как радость испытывают 24% мужчин против 9% женщин.

Как часто жители Приволжского федерального округа пропускают работу. Вне официального больничного 12% респонденты пропускают работу 1 раз в год или реже, 15% – раз в 3-5 месяцев. Еще 15% не выходят на работу без объективной причины раз в 1-3 месяца.

Чаще остальных работу пропускают юристы (14%) и работники сферы PR, рекламы и маркетинга (13%) – сотрудники отпрашиваются с работы 1 раз в месяц или даже чаще.

Нередко (1 раз в 1-3 месяца) работу пропускают сотрудники сферы строительства и недвижимости (22%) и юристы (18%). А вот сотрудники розничной торговли (47%) и логисты (45%) никогда не прогуливают работу.

Фото: Дильдина Светлана