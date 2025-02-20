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Жители Челно-Вершинского района будут получать качественную медицинскую помощь рядом с домом

20 февраля 2025 16:45
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Теперь более 200 жителей сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

Благодаря завершившемуся национальному проекту «Здравоохранение» в селе Чистовка Челно-Вершинского района возведен фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП оснащен необходимым оборудованием, мебелью, а также в нём размещены специализированные кабинеты: отдельные смотровой, процедурный и помещение для хранения медикаментов.

Теперь более 200 жителей сел Чистовка, Кротовка и Ермоловка будут получать первичную медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и вакцинацию в современных условиях.

«ФАП позволит местным жителям получать медицинскую помощь рядом с домом. Пункт оснащен спирометром для диагностики функций дыхания, дефибриллятором и укладками для экстренной помощи при инфарктах, инсультах и подозрениях на инфекционные заболевания. Есть возможность проведения ЭКГ и измерения внутриглазного давления. Рабочее место фельдшера оборудовано компьютером. Это дает возможность работать в Единой медицинской информационно-аналитической системе и проводить телемедицинские консультации с областными и районными специалистами», – отметила главный врач Челно-Вершинской центральной районной больницы Валентина Иванова.

Фельдшерско-акушерский пункт возглавила опытный специалист — фельдшер Ольга Сафонова, которая уже много лет оказывает медицинскую помощь жителям района.

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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