Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти

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Житель Красноярского района Самарской области неприлично высказался в адрес представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей. Судебные приставы взыскали с нарушителя уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в ответ на законные требования представителя власти прекратить распитие спиртных напитков и соблюдать общественный порядок, публично оскорбил сотрудника полиции. Суд признал мужчину виновным по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в отделение судебных приставов Красноярского района.

При вручении постановления о возбуждении исполнительного производства, сотрудник Службы разъяснили должнику, что в случае невыплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене наказания на более суровое. Разговор с судебным приставом оказал воздействие на мужчину и он поспешил оплатить штраф.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.