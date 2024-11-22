Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.68
0.46
EUR 106.08
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти

22 ноября 2024 11:57
121
Житель Красноярского района заплатит за оскорбление представителя власти

Житель Красноярского района Самарской области неприлично высказался в адрес представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей. Судебные приставы взыскали с нарушителя уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, в ответ на законные требования представителя власти  прекратить распитие спиртных напитков и соблюдать общественный порядок, публично оскорбил сотрудника полиции. Суд признал мужчину виновным по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен в отделение судебных приставов Красноярского района.

При вручении постановления о возбуждении исполнительного производства, сотрудник Службы разъяснили должнику, что в случае невыплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене наказания на более суровое. Разговор с судебным приставом оказал воздействие на мужчину и он поспешил оплатить штраф.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
21 ноября 2024, 13:40
Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания
Причиной спора стало адресованное мужчине требование от председателя ТСЖ и других жильцов дома убрать скутер с гаражного проезда. Общество
346
Самарскому работодателю пришлось заплатить за травму сотрудницы
20 ноября 2024, 13:11
Самарскому работодателю пришлось заплатить сотруднице после травмы
Работнице пришлось обратиться в суд для признания несчастного случая производственным. Происшествия
712
Незаконный пристрой к гаражу демонтировали в Самаре
18 ноября 2024, 10:40
Незаконный пристрой к гаражу демонтировали в Самаре
Судебные приставы поставили точку в затяжном соседском споре. Происшествия
538
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
99
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024  12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
111
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024  11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
137
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
22 ноября 2024  09:52
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
152
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
386
Весь список