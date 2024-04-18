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Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи

18 апреля 2024 10:27
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Женщины и молодежь старше 18 лет оказались самыми читающими членами семьи

В преддверии Библионочи-2024, которая пройдет 20 апреля, литературная платформа «Литнет» исследовала читательские предпочтения и книжные традиции россиян. Как отметили в опросе, результаты которого есть в распоряжении «Известий», наиболее активными читателями являются женщины и дети старше 18 лет.

Анкетирование проводилось с 7 по 10 апреля 2024 года, в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей территории страны.

Во время опроса выяснилось, что наиболее активно читают мамы (17%), дети старше 18 лет (16%), супруги (13%), пятерку лидеров замыкают дети младше 18 лет (12%) и сестры (11%). Также, согласно данным платформы, супруги и дети читают от двух до четырех книг в месяц, а мамы — более пяти произведений за этот период.

«Литнет» обнаружил, что 88% респондентов стараются тратить в день на чтение более одного часа, супруги и дети младшей 18 опрошенных читают около 20 минут в день и меньше. Дети старше 18 лет посвящают чтению до двух часов. Кроме того, исследование показало, что 65% его участников не обладают информацией о том, какие книги читают их близкие. Самыми популярными жанрами у респондентов стали фэнтези (48%) и детектив (42%), также в топ-5 вошли фантастика (37%), любовный (35%) и приключенческий роман (35%). Кроме того, стало известно, что 95% респондентов считают себя самыми читающими членами семьи.

«Неудивительно, что среди любимых жанров лидирует фэнтези, ведь эти книги одинаково интересны как взрослым, так и детям. В фэнтези нет границ и возрастных рамок. То же можно сказать и о детективе со множеством его поджанров. И также важно подчеркнуть то, что среди наиболее упоминаемых авторов лидируют классики, ведь чтение и изучение классической литературы часто становится объединяющим звеном для членов семьи любого возраста», — отметила редактор платформы Анастасия Тугова.

В исследовании обратили внимание, что у 20% опрошенных есть литература, которую любят всей семьей: «Мастер и Маргарита», серия книг о «Гарри Поттере», «Граф Монте-Кристо», «Властелин колец» и другие. Также 39% опрошенных рассказали, что в их семьях делятся друг с другом впечатлением от прочитанных работ.

Теги: Опрос

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