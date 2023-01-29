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Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть

29 января 2023 11:41
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Желающих отказаться от наличных денег за 2 года в Самаре стало меньше на четверть

Старшему поколению важнее носить при себе наличные, молодежи удобнее использовать безналичный расчет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители города.

77% самарцев не хотели бы полностью отказаться от наличных денег. Только 13% опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчет и не носить при себе наличных.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (85%) и горожане с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (79%). Реже всего наличные нужны горожанам моложе 34 лет (48%).

В целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

Время проведения: 23—26 января 2023 года

Теги: Опрос

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