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Жара: Госавтоинспекция СО призывает водителей быть аккуратнее на дорогах

3 июля 2024 14:27
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Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона.

На территории региона наблюдается устойчивая жаркая погода. Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дорогах.

Повышенная температура воздуха несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге.

Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно, если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его «закипания» на дороге.

Госавтоинспекция рекомендует водителям во время поездки брать с собой прохладительные напитки.

На парковке поставить машину в тень либо закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель – полотенцем, тряпкой.

Если автомобиль долгое время стоял на солнце, начинать движение необходимо только после проветривания его салона.

Необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, сильная головная боль, то следует остановиться – продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты.

Ни в коем случае в жаркую погоду нельзя оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Госавтоинспекция напоминает, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции как непосредственно на дороге, так и по телефонам дежурных частей или непосредственно в подразделение.

 

Фото:   freepik.com

Теги: БДД Самара

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