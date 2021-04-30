Земельный участок на берегу р. Волги в Самаре освободили от незаконной постройки

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Судебные приставы Красноглинского района г. Самары исполнили решение суда – освободили земельный участок на берегу р. Волги от незаконно установленного кирпичного сарая и забора.

Женщине предоставили на определенный срок в аренду земельный участок не далеко от р. Волги площадью 1071,20 кв. м под садоводство. Однако по истечении срока аренды, указанного в договоре, самарчанка продолжила пользоваться участком.

Суд принял решение обязать женщину освободить занятый земельный участок посредством демонтажа кирпичного сарая и забора. Исполнительный документ направлен в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем должница уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства об обязании освободить земельный участок, площадью 1071,20 кв. м путем демонтажа кирпичного сарая и забора. Судебный пристав вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства. Также сотрудник Службы предупредил женщину о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к ней в случае неисполнения решения суда, в частности о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Узнав о возможных санкциях, должница произвела демонтаж кирпичного сарая и забора. Самовольно занятый земельный участок освобожден.