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Земельный участок на берегу р. Волги в Самаре освободили от незаконной постройки

30 апреля 2021 10:25
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Земельный участок на берегу р. Волги в Самаре освободили от незаконной постройки

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары исполнили решение суда – освободили земельный участок на берегу р. Волги от незаконно установленного кирпичного сарая и забора. 

Женщине предоставили на определенный срок в аренду земельный участок не далеко от р. Волги площадью 1071,20 кв. м под садоводство. Однако по истечении срока аренды, указанного в договоре, самарчанка продолжила пользоваться участком. 

Суд принял решение обязать женщину освободить занятый земельный участок посредством демонтажа кирпичного сарая и забора. Исполнительный документ направлен в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. 

Судебным приставом-исполнителем должница уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства об обязании освободить земельный участок, площадью 1071,20 кв. м путем демонтажа кирпичного сарая и забора. Судебный пристав вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства. Также сотрудник Службы предупредил женщину о мерах принудительного воздействия, которые могут быть применены к ней в случае неисполнения решения суда, в частности о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Узнав о возможных санкциях, должница произвела демонтаж кирпичного сарая и забора. Самовольно занятый земельный участок освобожден.

 

Теги: демонтаж судебные приставы

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