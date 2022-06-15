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Записаться на прием к судебному приставу можно в любое удобное время

15 июня 2022 11:58
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записаться на прием к судебному приставу можно в любое удобное время

Управление ФССП России по Самарской области напоминает гражданам, что электронные сервисы предоставляют возможность записаться на личный прием не выходя из дома, а также узнать нужную информацию по телефону или авторизовавшись на портале Госуслуг. 

По единому номеру группы телефонного обслуживания 8 (846) 263-65-65 жители региона смогут получить информацию о наличии и отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности. Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный прием или любые другие, находящимся в компетенции Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Для осуществления записи на прием к должностным лицам необходимо авторизоваться на Госуслугах (https://esia.gosuslugi.ru/idp/rlogin?cc=bp), выбрать регион – Самарская область, структурное подразделение Управления, должностное лицо в виде начальника отделения – старшего судебного пристава структурного подразделения Управления, выбрать дату и время записи, указать причину обращения и внести свои персональные данные.

Если же гражданин считает, что решить его вопрос в телефонном формате нельзя, а ждать, когда наступит приемный день, он не может, то обратиться к дежурному судебному приставу можно без предварительной записи в понедельник, среду и пятницу. Сотрудники Службы обеспечивают в единой зоне приема: консультирование заявителей и предоставление информации по исполнительному производству; прием заявлений и обращений от заявителей и выдача результатов их рассмотрения; принятие ходатайств о снятии запретов и ограничений; выдачу постановлений о возбуждении/прекращении исполнительного производства; оплату задолженности; запись на личный прием к должностным лицам Управления и его структурных подразделений.

 

Теги: Судебные приставы

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