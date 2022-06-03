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За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников

3 июня 2022 12:42
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За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников

В марте в Самарской области стартовала акция «Узнай о своих долгах». В рамках нее судебные приставы помогли жителям региона проверить себя на наличие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». 

    За редким исключением граждане, принявшие участие в акции, не имели долгов или уже их оплатили. Большинство должников знают об электронных сервисах ФССП России, с помощью которых легко можно погасить задолженность. Некоторые на месте воспользовались возможностью электронных ресурсов и оплатили долги. Всего же на наличие задолженностей судебными приставами Самарской области было проверено свыше 2,7 тысячи человек. 

    За время проведения акции «Узнай о своих долгах» с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» сотрудниками Службы выявлено более 400 должников по различным категориям исполнительных производств и взыскано свыше 1,6 миллиона рублей, а также частично взыскано еще 496 тысяч рублей. Более 470 человек установили на свои мобильные устройства приложение «ФССП», которое позволяет подписаться на рассылку уведомлений о возбуждении исполнительных производств. 

    В ходе акции судебные приставы также консультировали жителей области по общим вопросам, входящим в компетенцию службы. В том числе, как записаться на прием через интернет, какие  документы необходимы для оформления заявления  на сохранение прожиточного минимума и др. 

    Немаловажным направлением акции является ознакомление молодого поколения с деятельностью судебных приставов. В рамках нее сотрудники Службы встречались со студентами средних и высших учебных заведений, рассказывали о необходимости проверять себя или родственников на наличие задолженностей. 

    Судебные приставы региона призывают граждан не откладывать «на потом» возможность узнать о своих долгах, а если задолженность все таки имеется, то оперативно погасить ее с помощью электронных сервисов. 

 

Теги: Судебные приставы

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