За самарский фестиваль «Друг Человека» можно проголосовать на сайте Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

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В этом году на международную награду – премию «Мой ласковый и нужный зверь» номинирован самарский фестиваль «Друг Человека». При поддержке Администрации города и Администрации Октябрьского внутригородского района фестиваль проходит с 2018 года, традиционно дважды в год. Организаторы фестиваля-выставки помогают бездомным животным обрести надежду оказаться кому-то нужными, найти новых хозяев. Посетители мероприятия могут забрать любого понравившегося питомца. Уже более 1 000 животных переехали из приюта в дом.



«Я рад тому, что в Самаре живут люди добрые и небезучастные к судьбе бездомных животных. Фестиваль «Друг Человека» популярен, он собирает до 4 тысяч посетителей – это немало. В настоящее время самарский проект борется за звание лучшего события в номинации «В ответе за тех». Конкуренция серьезная: в этой номинации организаторами Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» заявлено 44 участника из России, в том числе ДНР, а также из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Аргентины. Поэтому призываю неравнодушных жителей Самары и Самарской области поддержать наш благотворительный проект – голосование народное», – обратился к жителям глава города Самара Иван Носков.



Голосование доступно на сайте премии по ссылке. Информация о фестивале «Друг Человека», с фотоиллюстрациями, размещена в ячейке № 12. Еще 20 конкурсантов заявлены в номинации «Братья наши». Один человек может проголосовать за этот либо другой проект один раз в сутки. Первый этап продлится до 5 февраля. По итогам отбора 5 кандидатов в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов, продолжат дальнейшую борьбу за звание «Народного героя». Второй этап пройдет с 6 по 26 февраля.

Фото: администрация Самары