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За регистрацию через Госуслуги продавцов на маркетплейсах — 41% самарцев

10 февраля 2025 10:27
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за регистрацию через Госуслуги продавцов на маркетплейсах — 41% самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Владельцев маркетплейсов и сайтов объявлений могут обязать регистрировать пользователей через портал «Госуслуги». Эта и другие меры предусмотрены в антимошенническом пакете поправок, разработанном правительством и в настоящее время проходящем процедуру согласования.

Как самарцы относятся к данной инициативе? Согласно результатам опроса, 41% респондентов поддерживают законопроект, ссылаясь на значительное увеличение случаев обмана в этой сфере: «Потеря анонимности в лице продавца поможет в противоборстве мошенникам + налогообложение».

27% опрошенных высказались против, считая, что государство не должно вмешиваться в работу частного бизнеса: «Ради какой-то мелочи на продажу надо будет действовать через Госуслуги»; «Вся продажа "из рук в руки" уйдёт в тень в этом случае». 32% затруднились с ответом, отмечая, что цель инициативы понятна, но она может существенно усложнить жизнь всех участников сделок: «Могут регистрироваться под чужими данными и провоцировать, таким образом, кражу данных для регистрации»; «Госуслуги — личные данные и тоже не под 100% защитой. Я против привязки данного сервиса к другим сайтам».

Среди мужчин больше сторонников законопроекта, чем среди женщин. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет реже выражали согласие с инициативой, чем молодые люди до 35 лет и участники опроса старше 45 лет. Наиболее лояльно относятся к законопроекту граждане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей — среди них уровень поддержки достигает 52%.
 

Время проведения: 4—7 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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