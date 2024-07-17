за последние 3 года россияне вернули в среднем около 80 000 рублей через налоговый вычет

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С 1 января 2024 года в России увеличился совокупный размер предоставления социальных налоговых вычетов. Авито Работа опросила 2 000 работающих россиян, чтобы узнать об их осведомленности о налоговых вычетах и выяснить, какую сумму респонденты смогли вернуть через эту процедуру. Согласно результатам опроса, только 37% россиян знают о возможности налогового вычета и используют этот инструмент. Те, кто воспользовался вычетом, возвращали в среднем 80 700 рублей за последние 3 года.

Среди россиян, использующих налоговый вычет, 35% смогли вернуть с помощью этой процедуры до 30 000 рублей за последние три года. 11% получили возврат в диапазоне от 30 001 до 50 000 рублей, а 10% вернули от 50 001 до 80 000 рублей. По 7% участников получили возврат в размере от 80 001 до 110 000 рублей, от 110 001 до 150 000 рублей, и от 150 001 до 200 000 рублей, соответственно. 4% респондентов удалось вернуть от 200 001 до 250 000 рублей, 2% — от 250 001 до 300 000 рублей.

Жители Москвы и городов с численностью от полумиллиона до миллиона жителей смогли вернуть сумму выше среднего в сравнении с другими городами — около 118 804 рублей и 113 259 рублей соответственно.

Помимо тех опрошенных, кто использует налоговые вычеты, есть и 34% тех, кто знает об этой возможности, но не используют её. Мужчины (17%) чаще женщин (11%) не знают и даже не слышали о возможности получения налогового вычета.

Что-то слышали о возможности получения налогового вычета 38% россиян. Треть (33%) опрошенных не слышали ничего, но хотят узнать.

Среди тех, кто пользуется вычетами, респонденты чаще всего упоминали имущественные налоговые вычеты (62% ответов), связанные с продажей, покупкой, строительством жилья и приобретением земли. Социальные налоговые вычеты оказались вторым по популярности вариантом (50% ответов) и включают расходы на благотворительность, обучение, лечение, пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды и дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию.

При этом только четверть (25%) опрошенных из тех, кто знает о налоговых вычетах, осведомлены об изменении порядка предоставления социальных налоговых вычетов с 2024 года.

На стандартные вычеты — на детей, ветеранов Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан — приходится 29% ответов респондентов. Инвестиционные вычеты на реализацию ценных бумаг составляют 10% ответов, а профессиональные вычеты, включающие авторские вознаграждения, доходы индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой, упоминаются в 8% ответов.