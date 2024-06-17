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За неуплату алиментов житель Хворостянки может лишиться свободы

17 июня 2024 09:57
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За неуплату алиментов житель Хворостянки может лишиться свободы

Поводом для привлечения жителя Хворостянского района Самарской области к уголовной ответственности стала привычка мужчины скрываться от правосудия и своего родительского долга. В результате игнорирования своих обязательств задолженность перед ребенком превысила миллион рублей.

Согласно решению суда, мужчина обязан выплачивать ¼ часть доходов в пользу своего сына. Но отец не помогал ребенку, за что и был привлечен к административной ответственности. Мировой суд назначил нарушителю наказание в виде 20 часов обязательных работ.

За время, отведенное для осмысления своего противоправного поведения, должник не сделал должных выводов и продолжил игнорировать родительские обязательства. К этому времени долг перед несовершеннолетним составил больше миллиона рублей. В связи с этим с дознаватель отделения судебных приставов Хворостянского района  возбудил уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

По данному уголовному делу в ближайшее время будет назначено судебное заседание. Судебные приставы убедительно рекомендуют гражданам вовремя оплачивать алименты и предупреждают, что санкция уголовной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

 

Теги: Судебные приставы

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