За курсами валют следит только 1 из 4 самарцев

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Резкий рост курсов американской и европейской валют в октябре повлиял на прогноз самарцев к январю 2024 года. Впрочем, новости с валютной биржи занимают сегодня только каждого четвертого. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Курсом доллара сегодня интересуются 26% самарцев, курсом евро — 25%.

Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Горожане до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рублей, евро — 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.



Время проведения: 3—10 ноября 2023 года