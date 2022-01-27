за год самарцы стали обращаться к психологам на 65% чаще

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Последствия пандемии и ограничений по всему миру стали мощным толчком к росту спроса на посещения психологов. За последние годы люди все чаще начали беспокоиться о своем ментальном здоровье, поэтому психологические консультации становятся нормой современного образа жизни. Так, по данным Авито Услуг, сервиса №1 для мастеров и их клиентов, спрос на психологов по всей стране вырос на 99% год к году, а в Самаре — на 65%. Эксперты платформы выяснили, с чем это связано, и когда активнее всего растет спрос на услуги психологических консультантов.

Интерес к занятиям с психологами в Самаре за прошедший год увеличился на 65%. Это случилось, в том числе, благодаря росту популярности дистанционных онлайн-консультаций, когда помощь специалиста можно получить в любое удобное время. Дистанционный формат облегчил работу и самим психологическим консультантам. Так, предложений от квалифицированных специалистов за 2021 год в Самаре стало больше на 49%.

Традиционно наибольший спрос на психологов наблюдается в конце декабря — середине января после новогодних каникул. Во многом это связано с давлением перед окончанием года: многим надо закрыть дедлайны и проекты, завершить дела перед длинными праздниками, купить подарки, украсить квартиру и задуматься о планах на будущий год. Поэтому в крупных городах цены за одну психологическую консультацию в начале январе возрастают. При этом по всей России средняя стоимость одной часовой консультации не менялась с 2020 года и начинается от 1 500 рублей. В Самаре же средняя цена за одну консультацию начинается от 1200 рублей в час.

“Еще в первую волну пандемии на фоне резких ограничений по всему миру и роста общей тревожности у многих появилось желание начать занятия с психологом. В 2021 году популярность психологических консультаций продолжила расти во многом благодаря возможности заниматься со специалистом в онлайн-формате дистанционно. В новом году эта тенденция сохранится, поскольку люди начали в полной мере осознавать, как важно заботиться о своем ментальном здоровье. Так, за 2021 год в России предложений от квалифицированных специалистов стало больше на 61%, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков. — Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет. На Авито Услугах мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению, тогда в профиле появится специальный бейдж «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста”.