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В рамках заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за 2023 год.

За 2023 год судебными приставами региона в пользу различных категорий взыскателей свыше 16,6 млрд рублей, из которых более 2,5 млрд перечислены в пользу граждан.

Особое внимание уделено исполнению социально значимых категорий исполнительных документов. Взыскано свыше 104 млн рублей задолженности по заработной плате. Сумма взысканная в рамках исполнительных производств, касающихся возмещения ущерба, причиненного преступлениями, составила 96,5 млн рублей. Сумма алиментных выплат составила более 1 млрд рублей.

Продолжается работа по сохранению прожиточного минимума. Так в 2023 году от жителей Самарской области в Главное управление поступило на 40% больше таких заявлений и их число превысило 14 тысяч. Главной задачей сотрудников Службы при их рассмотрении остается индивидуальный подход к каждому ходатайству, исключение фактов необоснованного отказа и безусловное соблюдение прав.

Активно оказывается помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. От граждан, принявшим решение о заключении контракта на прохождение военной службы, в 2023 году принято почти 3 тысячи заявлений, на основании которых приостановлено 11 тысяч производств, за исключением алиментных платежей и возмещения вреда в связи со смертью кормильца.

Совместно с фондом «Защитники Отечества» наши сотрудники еженедельно проводят приемы-консультации, оказывается юридическая помощь в рамках компетенции Службы, приостанавливаются исполнительные производства, возбужденные в отношении военнослужащих.

Ставя новые задачи, главный судебный пристав региона напомнил о важных изменениях, которые вступили в силу с 1 февраля текущего года. Начиная с 2024 года федеральный государственный контроль (надзор), осуществляемый ФССП России в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности, распространен и на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, что потребует от сотрудников Службы еще больше внимания к обращениям граждан.

«Уверен, что дальнейшая совместная работа– это очередной шаг вперед, который приведет к значимым достижения на благо страны и губернии,» - отметил в завершении выступления Закир Муратов.