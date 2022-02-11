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За 11 лет мужчины стали чаще хвалить, а женщины — критиковать коллег противоположного пола

11 февраля 2022 11:25
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За 11 лет мужчины стали чаще хвалить, а женщины — критиковать коллег противоположного пола

Мужчины стали чаще отмечать, что коллеги-женщины работают наравне или даже лучше их, женщины же стали чуть чаще критиковать сослуживцев-мужчин.

Практически каждый второй мужчина подтвердил, что качество работы коллег-женщин соответствует его уровню (48%). 6% мужчин считают, что женщины работают лучше. Каждый пятый, напротив, уверен, что женщины работают хуже (21%).

Женщин, которые уверены, что их коллеги-мужчины работают хуже, — 22%. 51% женщин считает, что сослуживцы-мужчины работают так же, как они. И лишь 3% женщин убеждены, что мужчины работают лучше.

Чем старше мужчины, тем реже они утверждают, что коллеги-женщины работают хуже их. Среди женщин тенденция обратная: россиянки старше 45 лет уверяют, что мужчины работают не так хорошо как они, чаще женщин более молодого возраста.

Чем выше уровень дохода, тем больше гендерной критики: и мужчины, и женщины чаще утверждают, что коллеги противоположного пола работают хуже.

За 11 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, мужчины стали реже критиковать работу женщин-коллег, а нейтральных и хвалебных отзывов стало на четверть больше. Женщины же, напротив, стали реже утверждать, что сослуживцы-мужчины работают лучше или наравне с ними, и чуть чаще критиковать представителей сильного пола.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1600 трудоустроенных женщин и мужчин, работающих в смешанных коллективах.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 399
Время проведения: 1—9 февраля 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное трудоустроенное население России старше 18 лет, мужчины, имеющие коллег противоположного пола
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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