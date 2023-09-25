Юные инспекторы движения Исаклинского района, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели пропагандистскую акцию

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На территории России в период с 18 по 22 сентября проходит Всероссийская акция Неделя безопасности дорожного движения, в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми.

Основной целью мероприятий является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, направленная на привитие юным участникам дорожного движения знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на дорогах.

Так, руководитель Исаклинской Госавтоинспекции майор полиции Пётр Шалашников, совместно с членами отряда ЮИД , провели пропагандистскую акцию главными призывами которой было «Мы за безопасность на дорогах!», «Водитель, пропускай маленьких пешеходов».

Школьники вручали водителям памятки, и обращались с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, особенно скоростного режима, безопасной дистанции, правилах проезда пешеходных переходов и перекрестков и помнить, что жизнь и здоровье каждого ребенка во многом зависит от автомобилистов. Также ребята не забыли напомнить взрослым про обязательное использование детских удерживающих устройств при перевозке малышей в салоне транспортного средства.