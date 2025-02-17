Выставка «Всем сердцем поклонись…» откроется в детской художественной школе №3 Тольятти

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19 февраля 2025 года в детской художественной школе №3 состоится знаменательное событие — выставка портретов «Всем сердцем поклонись…», посвященная участникам СВО. Мероприятие приурочено к Году Защитника Отечества.

На выставке будут представлены более сорока портретов военнослужащих, созданных преподавателями и учениками школы. Художники с любовью и искренностью подошли к своей работе, стремясь передать характеры и образы реальных героев, не делая различий между теми, кто выжил, и теми, кто навсегда ушел из жизни. Все портреты выполнены в единой технике: сухая кисть.

Среди героев — бойцы легендарных подразделений, потомственные военные, командиры и молодые ребята, отличившиеся в боях. Рядом с каждым портретом будет размещена информация о бойце. Серьезные, улыбающиеся, живые – именно такими они останутся навечно в сердцах своих близких.️

Уроженец Самарской области - Юрий Игнатьев. Неоднократно заключал контракт в зону СВО, доброволец, пулеметчик. Отмечен государственными наградами за проявленные в боях мужество, героизм и смелость. Имеет ранения. Сейчас находится на лечении в госпитале.️

Башкатов Виталий, из города Сызрань. Участник СВО, командир подразделения добровольцев. Во время выполнения боевых задач на передовых рубежах фронта, испытал и повидал в жизни такого, чего многим и не снилось: бои, ночные атаки, налеты дронов, стрельба из танков, стычки с группами диверсантов. Героические действия российского командира Виталия Башкатова позволили сохранить жизни многих подчиненных. За проявленные в боях героизм, храбрость и мужество, награжден: медалью «Участник СВО», медалью «За защиту рубежей Отечества», крестом 5-го Гусарского Александрийского ЕЯ Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны, полка, медалью «За развитие казачества».️

В рамках мероприятия состоится встреча с Александром Чеботаренко — участником специальной военной операции и бывшим снайпером отряда «Барс». За участие в боевых операциях на СВО награжден: медалями «За ратную доблесть», «За отвагу»; Рубиновым Крестом добровольца.️

Также будет возможность пообщаться с Сергеем Чекуновым, членом Самарской региональной общественной организации «Военно-Исторический клуб ПАТРИОТЫ», членом Союза писателей России и редактором патриотического издания «Патриоты Тольятти».

Выставка «Поклонись от всего сердца» — это не просто демонстрация произведений искусства, а дань уважения всем, кто проявил мужество и стойкость в этот сложный для нашей страны период. Она позволяет узнать больше о судьбах наших соотечественников и осознать всю важность их вклада в защиту Родины. Эта выставка открывает глаза на образ современного российского солдата, его человечность и непоколебимый дух.

Фото: минкульт СО