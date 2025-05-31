Высокая зарплата и приятная атмосфера: что важно зумерам при выборе работы и чем их привлекают работодатели

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и HR-платформы по автоматизации и управлению персоналом Skillaz опросили порядка 1,6 тыс. молодых соискателей до 25 лет о том, что им важно при выборе работы, на какую зарплату они рассчитывают в начале карьеры и какой тип занятости предпочитают. Кроме того, в опрос включили компании со штатом от 100 до 1 000 сотрудников и более.
В I квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 млн резюме, при этом 34% из них (более 3,3 млн) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, то есть - постмиллениалов или зумеров. У зумеров большие карьерные амбиции. Но они скорее предпочтут комфортно встроить работу в свою жизнь, чем подчинить всю жизнь работе. Рассказываем о других ожиданиях молодых кандидатов и о том, как привлечь их в команду.
В ходе опроса были выявлены 4 важных фактора:
Большая часть опрошенных соискателей (53%) рассчитывает на начальную зарплату 50–100 тысяч рублей. 14% ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей. При этом большинство из них либо не имеют опыта работы, либо он менее года.
Несмотря на то, что деньги для этой категории — один из приоритетов, 32% не станут работать в компании, если их не устраивает эмоциональный фон, даже если там хорошо платят. Основные критерии привлекательности компании для молодых соискателей — это комфортные условия труда (зумеры прежде всего ценят современные офисы, удобный график и гибкий формат работы), высокая зарплата, классная команда и дружелюбная среда.
Большинство работодателей (52%) понимают, что гибридный формат работы - самый эффективный в случае с зумерами, однако предложить это могут только 21% участников исследования. 29% работодателей согласны на гибкие условия лишь для определённых должностей.
68% работодателей готовы нанять кандидата-зумера, не имеющего опыта, при условии, что он быстро освоит необходимые для работы навыки. Такой подход находит отклик у молодых соискателей. По данным hh.ru, две трети представителей постмиллениалов заявили, что хотят учиться новому в своей профессии, но при этом 64% опрошенных готовы к переобучению при поддержке со стороны работодателя в виде тренингов, курсов и возможностей для карьерного роста.
«Мы видим, что зумеры охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировки с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлечённость. Именно поэтому цифровые HR-системы становятся не просто инструментом, а частью стратегии устойчивого развития команды. В нашей практике внедрение платформы Skillaz позволило сократить срок подбора junior-специалистов с 14 до 7 дней. За счёт автоматизации рутинных этапов — от скрининга резюме до назначения интервью — мы высвобождаем значительное количество времени у команды подбора и снижаем административную нагрузку. Это позволяет фокусироваться на стратегических задачах: адаптации, развитии сотрудников и формировании сильной корпоративной культуры. Зумеры воспринимают работодателя так же, как цифровой сервис: важно, чтобы было быстро, удобно и прозрачно. Задержки в найме и отсутствие понятной коммуникации — один из главных факторов отказа. Уже сейчас, по данным hh.ru, 67% соискателей отказываются от оффера, если процесс найма занимает больше двух недель. Автоматизация HR — это не про экономию ради экономии, а про соответствие ожиданиям новых сотрудников и устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе», - прокомментировала Ксения Степанова, HRD Skillaz.