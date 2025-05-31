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Высокая зарплата и приятная атмосфера: что важно зумерам при выборе работы и чем их привлекают работодатели

31 мая 2025 11:21
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Высокая зарплата и приятная атмосфера: что важно зумерам при выборе работы и чем их привлекают работодатели

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и HR-платформы по автоматизации и управлению персоналом Skillaz опросили порядка 1,6 тыс. молодых соискателей до 25 лет о том, что им важно при выборе работы, на какую зарплату они рассчитывают в начале карьеры и какой тип занятости предпочитают. Кроме того, в опрос включили компании со штатом от 100 до 1 000 сотрудников и более.
 

В I квартале 2025 года россияне разместили или обновили почти 10 млн резюме, при этом 34% из них (более 3,3 млн) приходится на представителей поколения людей, которые родились после 1995 года, то есть - постмиллениалов или зумеров. У зумеров большие карьерные амбиции. Но они скорее предпочтут комфортно встроить работу в свою жизнь, чем подчинить всю жизнь работе. Рассказываем о других ожиданиях молодых кандидатов и о том, как привлечь их в команду.
 

В ходе опроса были выявлены 4 важных фактора:
 

  1. У молодых сотрудников высокие зарплатные ожидания

 

 
 


Большая часть опрошенных соискателей (53%) рассчитывает на начальную зарплату 50–100 тысяч рублей. 14% ожидают, что им будут платить от 100 до 150 тысяч рублей. При этом большинство из них либо не имеют опыта работы, либо он менее года.

  1. Приятная атмосфера в команде принципиальна для зумеров
     

Несмотря на то, что деньги для этой категории — один из приоритетов, 32% не станут работать в компании, если их не устраивает эмоциональный фон, даже если там хорошо платят. Основные критерии привлекательности компании для молодых соискателей — это комфортные условия труда (зумеры прежде всего ценят современные офисы, удобный график и гибкий формат работы), высокая зарплата, классная команда и дружелюбная среда.

 
 

 

 

  1. Молодёжь стараются привлечь гибкими условиями и перспективами роста
     

Большинство работодателей (52%) понимают, что гибридный формат работы - самый эффективный в случае с зумерами, однако предложить это могут только 21% участников исследования. 29% работодателей согласны на гибкие условия лишь для определённых должностей.
 

  1. Ряд компаний готовы брать молодежь без опыта
     

68% работодателей готовы нанять кандидата-зумера, не имеющего опыта, при условии, что он быстро освоит необходимые для работы навыки. Такой подход находит отклик у молодых соискателей. По данным hh.ru, две трети представителей постмиллениалов заявили, что хотят учиться новому в своей профессии, но при этом 64% опрошенных готовы к переобучению при поддержке со стороны работодателя в виде тренингов, курсов и возможностей для карьерного роста.
 

«Мы видим, что зумеры охотнее откликаются на вакансии с гибридным форматом, стажировки с перспективой трудоустройства и прозрачной системой роста. Но даже это не сработает без среды, где ценится обратная связь, а сотрудники чувствуют вовлечённость. Именно поэтому цифровые HR-системы становятся не просто инструментом, а частью стратегии устойчивого развития команды. В нашей практике внедрение платформы Skillaz позволило сократить срок подбора junior-специалистов с 14 до 7 дней. За счёт автоматизации рутинных этапов — от скрининга резюме до назначения интервью — мы высвобождаем значительное количество времени у команды подбора и снижаем административную нагрузку. Это позволяет фокусироваться на стратегических задачах: адаптации, развитии сотрудников и формировании сильной корпоративной культуры. Зумеры воспринимают работодателя так же, как цифровой сервис: важно, чтобы было быстро, удобно и прозрачно. Задержки в найме и отсутствие понятной коммуникации — один из главных факторов отказа. Уже сейчас, по данным hh.ru, 67% соискателей отказываются от оффера, если процесс найма занимает больше двух недель.  Автоматизация HR — это не про экономию ради экономии, а про соответствие ожиданиям новых сотрудников и устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе», - прокомментировала Ксения Степанова, HRD Skillaz.

 

Теги: Опрос

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