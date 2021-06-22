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Выпускники IT-специальностей Самарского университета в числе самых высокооплачиваемых в стране

22 июня 2021 16:21
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Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева улучшил свои позиции в ТОП-20 вузов России рейтинга Superjob по уровню заработной платы молодых специалистов, занятых в IT-сфере. За год университет поднялся в данном направлении с 20 на 18 место.

По данным исследования, средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей. При этом составители рейтинга указывают, что 69% выпускников вуза IT-специальностей остаются работать в Самаре.

На первое место рейтинга эксперты исследовательского центра Superjob отнесли Московский физико-технический институт, второе место разделили сразу три вуза - Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - третье место.

Рейтинг составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов 2015—2020 годов выпуска.

Теги: IT выпускники зарплата Самарский университет

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