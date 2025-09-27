«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников

156

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 11 состоялся фестиваль единоборств.

Мероприятие собрало сотню юных спортсменов – воспитанников школ спортивной борьбы, самбо, дзюдо, а также сумо – из разных уголков региона.

Фестиваль стал настоящим праздником силы и спортивного духа. Молодые атлеты продемонстрировали захватывающие поединки, показав высокий уровень подготовки и лучшие традиции своих видов спорта. Динамичная борьба на ковре, яркие броски и волевые решения – все это стало неотъемлемой частью фестиваля.

От имени координатора проекта Александра Живайкина, член общественного совета проекта «Выбор сильных» Илья Саранцев вручил благодарственные письма директору Спортивной школы олимпийского резерва № 11 и всем тренерам-преподавателям. Эта награда стала выражением признательности за их неоценимый вклад в развитие спорта, за преданность своему делу и за ту колоссальную работу, которую они ежедневно проводят с юными спортсменами.

«Тренер – это движущая сила развития спорта, – отметил Александр Живайкин. – Именно они, уважаемые наставники, закладывают в ребятах не только спортивные навыки, но и важнейшие жизненные ценности: упорство, ответственность, уважение к сопернику и стремление к победе. Спасибо им за труд!»

Фестиваль единоборств «Выбор сильных» в очередной раз подтвердил, что в Самарской области растет достойная смена атлетов, готовых защищать спортивную честь региона и страны.

«Единая Россия» продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"