В следующем туре 4 октября тольяттинская команда примет в Самаре петербургский "Зенит".
"Ахмат" обыграл "Акрон" в домашнем матче РПЛ - 3:0
В этом году в Самарской области открыто 5 новых модельных библиотек.
Ирина Калягина приняла участие в открытии двух модельных библиотек в регионе
На этот раз госавтоинспекторы провели занятие для ребят, учащихся в одной из школ города Самары.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
По итогам проверки каких-либо нарушений и замечаний не выявлено.
Представитель Общественного совета ГУ МВД СО проверил работу Отдела полиции Отрадного
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс
Сотрудники Центра ГИМС регионального управления МЧС России впервые участвовали в чемпионате и, несмотря на конкуренцию с более опытными соперниками, завоевали серебро на всероссийских соревнованиях!
Команда ГИМС СО заняла 2 место на XVIII Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям
В сельских домах культуры открываются современные творческие локации, рассчитанные в первую очередь на молодежь.
«Пространство смыслов и возможностей»: в регионе продолжается работа по созданию творческих мини-кластеров
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
«Выбор сильных»: фестиваль, где чествуют героев ковра и их наставников

27 сентября 2025 16:13
156
В рамках реализации федерального партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе «СШОР №11» состоялся фестиваль единоборств.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 11 состоялся фестиваль единоборств.  
Мероприятие собрало сотню юных спортсменов – воспитанников школ спортивной борьбы, самбо, дзюдо, а также сумо – из разных уголков региона.
Фестиваль стал настоящим праздником силы  и спортивного духа. Молодые атлеты продемонстрировали захватывающие поединки, показав высокий уровень подготовки и лучшие традиции своих видов спорта. Динамичная борьба на ковре, яркие броски и волевые решения – все это стало неотъемлемой частью фестиваля.
От имени координатора проекта Александра Живайкина, член общественного совета проекта «Выбор сильных» Илья Саранцев вручил благодарственные письма директору Спортивной школы олимпийского резерва № 11 и всем тренерам-преподавателям. Эта награда стала выражением признательности за их неоценимый вклад в развитие спорта, за преданность своему делу и за ту колоссальную работу, которую они ежедневно проводят с юными спортсменами.
«Тренер – это движущая сила развития спорта, – отметил Александр Живайкин. – Именно они, уважаемые наставники, закладывают в ребятах не только спортивные навыки, но и важнейшие жизненные ценности: упорство, ответственность, уважение к сопернику и стремление к победе. Спасибо им за труд!»
Фестиваль единоборств «Выбор сильных» в очередной раз подтвердил, что в Самарской области растет достойная смена атлетов, готовых защищать спортивную честь региона и страны. 
«Единая Россия» продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

