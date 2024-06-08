Вячеслава Федорищева поздравил социальных работников губернии с профессиональным праздником

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Уважаемые работники социальной сферы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Отрасль, которую вы представляете, оказывает влияние на каждого человека на всех этапах жизни. В своем Послании Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что качество социальной сферы влияет на демографию, рождаемость и в огромной степени на те жизненные ориентиры, которые закладываются в семье, формируются культурой, образованием, просвещением.

Вы ежедневно выполняете благородную миссию, помогая и заботясь о людях, сотнях тысяч жителей Самарской области. Это требует от вас полной самоотдачи, профессионализма, неравнодушия, зачастую терпения и выдержки. Одна из важнейших наших задач – оказание всесторонней помощи нашим защитникам Отечества и их семьям. И здесь вашу роль невозможно переоценить.

Искренне благодарю вас за преданность своему делу, отзывчивость, безграничную доброту, готовность быть рядом с теми, кто нуждается в вашей помощи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев

Фото: pxhere.com