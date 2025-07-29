Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат «Звездный» и пообщался с детьми из Снежного

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Во вторник, 29 июля, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат «Звездный», где сейчас отдыхают дети из подшефного города Снежное Донецкой Народной Республики.

Лагерь круглогодичный, ежегодно здесь оздоравливаются более 5 тысяч детей, из них более 1200 — в летний период. Сейчас здесь проходит третья летняя смена, в лагере находятся 320 детей.

Пансионат «Звездный» третий год принимает ребят из Снежного. Сейчас отдыхать и оздоравливаться приехали 151 ребенок из подшефного города в сопровождении 14 взрослых. Также в лагере отдыхают и дети из Самарской области. Многие ребята из Снежного не в первый раз отдыхают в регионе, знакомы с вожатыми, работавшими с ними в предыдущие годы.

Вячеслав Федорищев пообщался с ребятами из Снежного. Они провели главе региона экскурсию по пансионату, показали территорию, где проходят мероприятия, жилые корпуса, поделились впечатлениями от отдыха, рассказали, что уже успели подружиться с самарскими сверстниками и как им нравится отдыхать в Самарской области.

Вместе с ребятами губернатор записал видеопривет для главы ДНР Дениса Пушилина: «Ребята накормлены, спортом занимаются. Погода хорошая все две недели, которые они здесь. Спасибо, что ребят к нам направляете, нам их доверяете. Они у вас замечательные. Республике привет, скоро приеду в Снежное». «Донецку привет из Тольятти», — передали дети.

Губернатор также пообещал передать приветы от ребят Снежного на родную землю и пожелал им хорошего отдыха и хорошего настроения.

Поблагодарили за теплый прием и интересную насыщенную экскурсионную программу и взрослые, сопровождающие детей. Они подчеркнули хорошую организацию и выразили благодарность директору пансионата Надежде Рамазашвили. Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области