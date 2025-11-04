Я нашел ошибку
Пилотный проект создания платных парковок в Самаре реализуют в 2026 году.
В Самаре в пилотном режиме начнет работать система платных парковок
Финал соревнований из Самары будет комментировать Дмитрий Губерниев.
Самара принимает матчевую встречу национальных сборных России и Узбекистана по боулингу
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 5 ноября в губернии будет ветренно
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Вячеслав Федорищев встретился с титулованными спортсменами и тренерами

4 ноября 2025 18:12
274
Губернатор вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона.

Во вторник, 4 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в честь Дня народного единства вручил награды лучшим спортсменам и тренерам региона. На мероприятии присутствовали около 500 сильнейших атлетов и специалистов отрасли. Среди них призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России.  

В рамках церемонии вручения наград были отмечены лидерские достижения и высокие результаты спортсменов, а также заслуги тренеров, внесших значительный вклад в подготовку победителей. Глава региона выразил благодарность всему спортивному сообществу за преданность делу, трудолюбие и профессионализм.

«Спасибо большое, что своим примером показываете, какими нужно быть в жизни и спорте, спасибо за то, что прославляете наш одной край Самарскую область, родные города поселки, спасибо за то, что не смотря на жизненные трудности, вы продолжаете заниматься спортом и завоевывать наивысшие награды», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки молодых талантов, расширения возможностей для занятий спортом и повышения уровня спортивной индустрии в регионе. Он поручил профильным ведомствам продолжить работу по развитию инфраструктурных проектов и созданию условий, способствующих достижению новых высот в отечественном и международном спорте в рамках региональной программы «Мастера спорта».

Одна из её приоритетных задач – развитие инфраструктуры, создание как современных профессиональных баз, так и доступных объектов массового спорта. Только в этом году в регионе будет построено 100 новых спортивных сооружений. Также в планах строительство центра бокса имени Олега Саитова и центра гимнастики имени Алексея Немова. На территории нового района «Беспилотный» около стадиона «Самара Арена» будет реализован Центр развития футбола, 10 футбольных полей, новый комплекс водных видов спорта с 50-ти метровым бассейном. Данные меры поддержки спорта позволят укрепить спортивное сообщество региона и подготовить новых лидеров высокого уровня.

Уже завтра стартует масштабное спортивное событие в регионе «Россия – спортивная держава». Международный форум станет платформой для обмена опытом между российскими и зарубежными специалистами, а также открытой площадкой для дискуссий о перспективах развития национального и регионального спорта. Участники форума смогут ознакомиться с передовыми программами подготовки спортсменов, современными инфраструктурными проектами и возможностями для коммерциализации спортивных инициатив.

«Форум – это не соревнование, а подведение итогов года, что произошло у нас в стране в мире спорта, что произошло в федерации, какие у нас планы и идеи. Завтра к нам прилетает огромное количество делегаций со всего мира, это дружественные страны, которые приняли решение совместными усилиями развивать спорт», – отметил глава региона.

Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что сотрудничество и открытость к новым идеям станут залогом дальнейшего успеха и укрепления спортивного авторитета России на международной арене.

