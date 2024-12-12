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Вячеслав Федорищев вручил жителям региона государственные награды

12 декабря 2024 17:15
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Среди награждаемых военнослужащие, принимающие участие в СВО, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие.

Сегодня, 12 декабря, в региональном Правительстве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям региона, которые внесли большой вклад в развитие Самарской области. Мероприятие прошло в День Конституции РФ.

«Очень символично и почетно в такой важный день вручать государственные награды вам — нашим выдающимся соотечественникам, которые строят успех самарского региона, посвящают себя родной земле. Вы представляете самые разные профессии, но в то же время делаете одно большое дело. Укрепляете Россию, заботитесь о ее будущем, ведете ее к новым победам», — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, открывая торжественную церемонию.

Среди награждаемых военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, работники промышленных предприятий, сельского хозяйства, общественные деятели, врачи, многодетные матери, матери героев, волонтеры и многие другие.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен заместитель директора дирекции – начальник управления дирекции по безопасности службы вице-президента по безопасности и режиму акционерного общества «АВТОВАЗ» Алексей Буравцев.

Медаль «За отвагу» вручена старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Промышленного района города Самара Александру Евдокимову и старшему специалисту-эксперту военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города Самара Виктору Менжаеву.

«Благодарен каждому из вас за то, что честно и добросовестно выполняете свою работу, вносите свою лепту в общее дело. Не сдаетесь перед трудностями, смело идете вперед, поддерживаете единство и согласие в непростое для страны время. От нашего совместного труда зависит не только будущее региона, но и в целом судьба всей России. Именно поэтому для нас так важно сегодня сплоченно, с удвоенной силой трудиться, достигать целей, которые мы совместно прописали в Программе развития Самарской области, работать над задачами, которые ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин. Поддерживать наших бойцов и их родных, создавать для них надежный тыл. Заботиться о будущем, растить и воспитывать детей, прививать им традиционные ценности», — подчеркнул губернатор.

В числе награждаемых Елена Притыченко – мама Героя Российской Федерации Артёма Пономаренко, который погиб, сражаясь на фронте.

Темур Кислухин, заведующий отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера, который спас жизни сотен детей с врожденным пороком сердца, удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ».

Александр Решетов, который оказал большую поддержку нашим соотечественникам – жителям Донецкой и Луганской Народной Республики, неоднократно выезжал в регионы в составе медицинской бригады, оказывал помощь раненым бойцам в госпитале города Курска, отмечен почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям».

На церемонии награждения было много молодежи: дети из многодетных семей, волонтеры Победы, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов, активисты Движения Первых. Глава региона подарил каждому ребенку Конституцию РФ – важнейший закон, документ, основы которого надо знать всем со школы.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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