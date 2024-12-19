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Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 10 автомобилей для служебного использования сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. Автотранспорт для нужд Управления ФСИН России по Самарской области был закуплен в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка.

Вячеслав Андреевич подчеркнул, что новые автомобили также будут использоваться сотрудниками службы пробации, создаваемой на базе уголовно-исполнительных инспекций. Это повысит эффективность контроля за осужденными и своевременность оказания помощи нуждающимся гражданам.

В работе с подконтрольными лицами сотрудники уголовно-исполнительных инспекции Самарской области осуществляют широкий спектр мероприятий по профилактике рецидивной преступности, обеспечению явки подконтрольных лиц к следователям и в суды, выполнению других задач, направленных на ресоциализацию осужденных и их адаптацию к нормальной жизни в обществе.

Качественной работе в данном направлении будут способствовать новые автомобили, которые позволят повысить мобильность и оперативность служб, что, в свою очередь, будет обеспечивать еще более качественное и эффективное выполнение поставленных перед УФСИН задач.

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов выразил благодарность губернатору региона за поддержку и вклад в решение общегосударственных задач.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области