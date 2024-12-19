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Вячеслав Федорищев передал 10 автомобилей для служебного использования сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний

19 декабря 2024 17:07
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Начальник УФСИН СО Алексей Климов выразил благодарность губернатору региона за поддержку и вклад в решение общегосударственных задач.

Сегодня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 10 автомобилей для служебного использования сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. Автотранспорт для нужд Управления ФСИН России по Самарской области был закуплен в рамках региональной программы по обеспечению правопорядка.

Вячеслав Андреевич подчеркнул, что новые автомобили также будут использоваться сотрудниками службы пробации, создаваемой на базе уголовно-исполнительных инспекций. Это повысит эффективность контроля за осужденными и своевременность оказания помощи нуждающимся гражданам.

В работе с подконтрольными лицами сотрудники уголовно-исполнительных инспекции Самарской области осуществляют широкий спектр мероприятий по профилактике рецидивной преступности, обеспечению явки подконтрольных лиц к следователям и в суды, выполнению других задач, направленных на ресоциализацию осужденных и их адаптацию к нормальной жизни в обществе.

Качественной работе в данном направлении будут способствовать новые автомобили, которые позволят повысить мобильность и оперативность служб, что, в свою очередь, будет обеспечивать еще более качественное и эффективное выполнение поставленных перед УФСИН задач.

Начальник УФСИН России по Самарской области Алексей Климов выразил благодарность губернатору региона за поддержку и вклад в решение общегосударственных задач.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

Теги: Самара

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