Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам

100

Среди мужчин больше тех, кто встретит 1 января на работе: женщин-коллег берегут и отпускают отмечать Новый год с семьей.



75% россиян отметят наступление 2022 года дома, 5% — на работе, 3% — в гостях. По 2% россиян встретят новый год за городом и в другом городе. Другие места для празднования назвали всего 7% опрошенных: немногочисленные россияне будут провожать 2021 год за границей, на улице, в пути, в ресторане, в клубе, в отеле и т.д.



Женщины чаще мужчин будут справлять новый год дома — 82% против 69% соответственно. Среди же мужчин значительно больше тех, кто в новогоднюю ночь будет работать (7 и 1%).



Новый год — семейный праздник: 65% россиян встретят 2022 год вместе с родными. 13% респондентов останутся в новогоднюю ночь в одиночестве. 5% будут вдвоем с любимым человеком. По 3% россиян встретят новый год с друзьями и коллегами. С домашними животными отметит начало 2022 года 1% опрошенных. Среди других компаньонов на Новый год респонденты указывали соседей, посетителей клуба, постояльцев отеля и т.д.



Женщины чаще мужчин будут встречать новый год с семьей — 82% против 69% соответстветственно. Мужчины же чаще предпочтут остаться в одиночестве (15% против 11% среди женщин) или отпразднуют новый год с друзьями — (5 и 1%).



Представители экономически активного населения России рассказали сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, с кем и где планируют встретить новый год.