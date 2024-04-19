В СОУНБ состоится великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу»

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27 апреля в 13:00 отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки открывает свои двери для всех ценителей духовной музыки. В этот день – в Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья – артисты Самарской государственной филармонии здесь выступят с великопостным концертом «Молитву пролию ко Господу». Мероприятие пройдёт в рамках музыкального лектория «Музариум».

Великопостные концерты – это одна из светлых традиций русской музыкальной культуры, сложившаяся ещё в XVIII–XIX веках. Как и когда-то столетия назад, приглашённые артисты и солисты через свою музыку напомнят нам о том, что нужно на время забыть о привычных увеселениях и устремить взор в глубины своей души. В программе предстоящей встречи – русская и европейская духовная музыка и русская духовная поэзия – незримый камертон, настраиваясь на который, душа человека может обрести верное и чистое звучание.

Автор и ведущая программы – музыковед Самарской филармонии Ирина Цыганова. Среди исполнителей, которые выступят на импровизированной сцене отдела искусств областной библиотеки, – видные самарские музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов: солистка Самарской филармонии Оксана Антонова (сопрано); артистка и солистка симфонического оркестра и камерного оркестра «Volga philharmonic» Самарской филармонии Дарья Жукова (виолончель) и концертмейстер кафедры вокального искусства СГИК Мариана Новикова (фортепиано).

Великопостный концерт «Молитву пролию ко Господу» станет третьим мероприятием музыкального лектория «Музариум», который открылся в отделе искусств областной библиотеки в этом году и был горячо встречен жителями Самары. В ближайшие месяцы в Самарской областной библиотеке пройдут новые музыкально-просветительские вечера, анонсы которых будут опубликованы в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

27 апреля в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Обращаем внимание на то, что на музыкальную программу распространяются особые условия посещения. Вход свободный по предварительной записи по телефону: 8-846-335-68-73. Количество мест ограниченно.

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ